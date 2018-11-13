Baib 1,5 Milyar Dolarlık İhracat Sınırını Aştı

13 Kasım 2018 Salı 10:15



13 Kasım 2018 Salı 10:15

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz ihracatının 10 Kasım'da 1,5 milyar dolar sınırını aştığını açıkladı.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bölge ihracatını geliştirmek, mevcut pazarlarda etkinliğini artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz ihracatının 2018'in ilk gününden bu yana, artışını sürdürdüğünü söyledi. İhracatın 10 Kasım'da 1,5 milyar doları aştığını açıklayan Bahar, "Bölge ihracatımız yeni haftaya toplam 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolar ihracat rakamı ile başladı. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatı 1,5 milyar doları geçen yıla göre 14 gün önce yakaladı. Yaş meyve sebze sezonunun başlamasıyla birlikte ihracat rakamlarımızın daha da artması beklenirken, bölge ihracatının yıl sonunda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor" dedi.En fazla ihracat yapılan ülke ÇinBAİB Yönetim Kurulu olarak ihracatın arttırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Bahar, "Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalarımız ile Birliğimiz çatısı altında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz üreten ve ihraç eden bir ekonomik yapıdır. Bu vesileyle bölge ihracatımızın 1,5 milyar doları geride bırakmasında pay sahibi olan ihracat ailesinin değerli temsilcilerini bir kez daha kutluyorum. Psikolojik sınırlardan birisi olan 1,5 milyar doları geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde 4,8 artışla 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolara ulaştığımız bu dönemde en fazla ihracatı 422.2 milyon dolarla madencilik sektörü yaptı. Bu sektörü 372.6 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 145.7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke ise 220.4 milyon dolarla Çin oldu. Çin'i 106.3 milyon dolar ile Almanya, 91.8 milyon dolarla da Rusya takip etti" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA