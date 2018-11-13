Baib 1,5 Milyar Dolarlık İhracat Sınırını Aştı

Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölge ihracatının yeni haftaya toplam 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolar rakamıyla başladığını bildirdi.
Bahar, yaptığı açıklamada, bölgenin ihracatının geçen yıla oranla artışını sürdürdüğünü, 10 Kasım
itibarıyla 1,5 milyar doları aştıklarını ifade etti.
"Bölge ihracatımız yeni haftaya toplam 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolar rakamıyla başladı. Antalya
, Burdur
ve Isparta
'nın 1,5 milyar dolar ihracatı, geçen yıla göre 14 gün önce yakalandı." diyen Bahar, bölge ihracatının yıl sonunda 2 milyar dolar seviyesine ulaşmasını öngördüklerini aktardı.
BAİB olarak Antalya, Burdur ve Isparta'da ihracatın gelişmesi için çalıştıklarını dile getiren Bahar, bölge ihracatının lokomotif sektörlerini daha da geliştirmek, mevcut pazarlarda etkinliğini artırmak ve alternatif pazarlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Madencilik sektörü başa çekti
Bölge ihracatının gelişmesi için lokomotif sektörlerin dışındaki sektörlerin gelişimini de sağlamak için çalıştıklarına değinen Bahar, şunları kaydetti:
"Antalya, Burdur ve Isparta'da ciddi ihracat potansiyeli bulunan üretici firmaların varlığını görmekteyiz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalarımızla birliğimiz çatısı altında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz üreten ve ihraç eden bir ekonomik yapıdır. Psikolojik sınırlardan birisi olan 1,5 milyar doları geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
İhracat rakamlarımıza göre, yüzde 4,8 artışla 1 milyar 501 milyon 159 bin 449 dolara ulaştığımız bu dönemde en fazla ihracatı 422,2 milyon dolarla madencilik sektörü yaptı. Bu sektörü 372,6 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 145,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke ise 220,4 milyon dolarla Çin
oldu. Çin'i 106,3 milyon dolar ile Almanya
, 91,8 milyon dolarla da Rusya
takip etti."