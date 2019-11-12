Haberler » Güncel » BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor - Haber

BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor

Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor.

12.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:28BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor
Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın üniversite-kent bütünleşmesine katkı sunmak için vatandaşları kampüste misafir ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağı, Açık Kapı Görüşmeleriyle akademik, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlarla randevusuz ve aracısız olarak görüşeceği ifade edildi.
Cuma günleri düzenlenecek programda, vatandaşların, şehir içinde belirlenen duraklardan alınarak kampüse ulaşımlarının sağlanacağı, rehberler eşliğinde kampüs içinde yapılacak tanıtım turu ile vatandaşlara üniversite hakkında bilgiler verileceği, turun ardından vatandaşların rektörlük makamında Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile yüz yüze görüşeceği, görüşmeler sonunda misafir vatandaşların servislerle duraklarına tekrar bırakılacağı kaydedildi.
.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi
15:52 Üniversitelilerden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
15:52 KAEÜ'de tıp bilimleri seminerleri başlatıldı
15:52 İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor
15:50 Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:53:25