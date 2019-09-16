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BAİBÜ'de Açık Kapı Günü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü, Açık Kapı Günü kapsamında, ziyarette bulunacak personeli randevusuz kabul edecek.

16.09.2019 15:36BAİBÜ'de Açık Kapı Günü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü, Açık Kapı Günü kapsamında, ziyarette bulunacak personeli randevusuz kabul edecek.
Üniversite, akademik ve idari personeline yönelik kurum içi iletişimin aracısız ve samimi bir ortamda sağlanması, personelin gözlem, tespit, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirerek, üniversitenin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Açık Kapı Günü etkinliği düzenliyor.
Ziyarette bulunacak personel, her salı saat 15.00'dan itibaren rektörlük makamında randevusuz kabul edilecek.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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