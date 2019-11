BAİBÜ'de akademik yıl açılış töreni

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditten korumakla yükümlü değiliz, aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyaya, 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da bir sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz." dedi.Binali Yıldırım,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.Burada Yıldırım'a, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından fahri doktora unvanı verildi.Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, haksızlığa karşı başkaldıran İzzet Baysal'ın, kente çok güzel hizmetler kazandırdığını belirtti.-"Yolları böldük, hayatları ve Türkiye 'yi birleştirdik"Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 17 yılda ülkeye büyük hizmetler yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:"Bolu Dağı Tüneli'ni hatırlayın. Bolu Dağı Tüneli maalesef 17 yılda tamamlanamadı. 12 hükümet değişti, 21 bakan değişti, eskitti ama Bolu Dağı Tüneli bitirilemedi. Sizlerden aldığımız güçle geldik, orayı da açtık, oradaki yolculuğu eziyetten keyfe dönüştürdük. O günden bugüne 500 kilometre tünel yaptık. İzmir- İstanbul arasını 3 saatin altına indirdik. Hızlı trenle İstanbul - Ankara'yı, İstanbul'u Eskişehir'e, İstanbul'u Konya'ya bağladık. Yolları böldük, hayatları ve Türkiye'yi birleştirdik. Doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirleriyle buluşturduk. 'Yolları böleriz ama Türkiye'yi öldürtmeyiz.' dedik. Ülkemizin başına bela olanlara karşı da amansız bir mücadele verdik ve bu mücadelemiz devam ediyor."Başbakanlık görevine geldiği anda ilk söylediği cümlenin, 'Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz' olduğunu hatırlatan Yıldırım, "O gün başlattığımız terörle mücadeledeki yeni yöntem, savunma değil, taarruz esaslı mücadele bugün meyvelerini verdi. Hamdolsun sınırlarımız içerisinde yok denecek kadar terör unsurları azaltıldı, yok edildi. Bununla da kalmadık. Güney sınırlarımızdan ülkemize vaki her türlü terör faaliyetini yerinde önlemek amacıyla Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirdik ve Fırat'ın batısındaki Akdeniz'e kadar uzanan güney sınırlarımızı emniyet altına aldık." ifadesini kullandı.-"Bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz"Yıldırım, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu bölge, bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditten korumakla yükümlü değiliz, aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyaya, 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da bir sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye, yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'evelallah biz de varız.' dedik. Dolayısıyla, 'Burada yaşanan gelişmeleri kararını siz veremezsiniz, burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz.' dedik ve gereğini yaptık. Nasıl yaptık? Milletimizden aldığımız güçle yaptık. Aynen 15 Temmuz gecesi yaptığımız gibi. O yüzden böyle asil bir milletin in evladı olmaktan sizler gibi ben de gurur duyuyorum."