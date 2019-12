BAİBÜ ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında iş birliği protokolü imzalandı - BOLU

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü arasında, tarımda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.Üniversitenin Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Alişarlı, imzaladıkları protokolün içeriğinin oldukça zengin olduğunu ifade etti.Araştırma, geliştirme, sosyal etkinlikler, eğitim alanları, projeler ve daha birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişi ve proje ortaklığı yapacaklarını dile getiren Alişarlı, protokolün içeriğinde Türkiye'nin önceliğinde yer alan konuların olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:"Özellikle tarım alanında hem çiftçimizi hem sektörü ilgilendiren konular var. Geniş bir çalışma alanı var. İnşallah hayırlı bir adım olur, faydalı bir iş birliği olur. Hem bölgemiz hem ülkemiz için verimli ve hayırlı sonuçları olur diye ümit ediyorum." dedi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise kendilerini heyecanlandıran bir protokole imza attıklarını ifade ederek, "Her geçen gün tarımla ilgili algının pozitif anlamda değişiyor olması, tarımın öneminin daha iyi anlaşılıyor olması bizi memnun ediyor. Geçmiş dönemlerde tarım, ikinci sınıf görülen bir sektördü. Köyde yaşayan insanlarımız da dahil, negatif bir algı vardı. Bugün köyden kente göç, yaş ortalaması ve aynı zamanda üretim noktasındaki mecburiyetlerimizi de hatırımızdan çıkarmadan bir takım radikal kararların alınma vakti geldi." diye konuştu.Gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu artık daha net gördüklerine değinen Poyraz, "Bir taraftan gıdanın temin edilmesi, maliyetlerin en düşük olarak üretilmesi ve pazara ulaştırılması, en önemlisi de gıdanın düşük maliyette ve sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaştırılması. Her biri ayrı bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Burada kooperatif yapılanmalarına çok iş düşüyor. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak son birkaç yılda özellikle üreticiyle oluşturduğumuz bağın yanı sıra, 82 milyon insanımızla da bağ oluşturma noktasında ciddi çalışmalara girdik. Bu konuda yeni projelerimiz var." şeklinde konuştu.Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin öneminin anlaşılması için illa patates soğanın kilosunun 9-10 liraya çıkmasının gerekmediğine de dikkat çekerek, "Son 1 yıl içinde önemli çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığımız, bir tarafta Tarım Bakanlığımız bu konuya el birliğiyle eğiliyorlar. İnşallah üniversitelerimizle yapacağımız bu iş birliğiyle, gelecek dönemde bu çalışmalar bizlere rehberlik edecek. İnşallah el birliğiyle Bolumuz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile oluruz." dedi.Konuşmaların ardından protokol metni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz tarafından imzalandı.Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç ve bölge ve ilimiz kooperatif yöneticileri, çalışanları akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.Protokol kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki şirketlerin ürettiği yem, gübre, zirai ilaç, sera örtüsü, sulama sistemleri gibi ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve çevreye duyarlı ham maddeler üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilerek üretici, çiftçi ve öğrencilerin mesleki gelişimleri ve gelirleri artırılacak.