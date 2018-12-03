Baja Yarışlarında Heyecan Doruğa Çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:51



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:51

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'Baja Apolyont 2018 Marmara Baja Kupası 2. Ayak Yarışları', otomobil sporu tutkunlarına adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. İki gün süren yarışlarda dereceye giren takımlara kupalarını, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi.Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle düzenlediği 'Baja Apolyont 2018 Marmara Baja Kupası 2. Ayak Yarışları', nefes kesen anlara sahne oldu. Otomobillerin dayanıklılığı ve sürücülerin performansına dayalı bir off-road yarışı olan Baja yarışları, Bursalı otomobil sporu tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Uluabat Gölü'nün kuzeyini kapsayan Nilüfer'in Fadıllı Mahallesi ile Karacabey'in Uluabat Mahallesi arasında gerçekleşen yarışlarda üç resmi, üç özel kategoride toplam 25 takım, iki gün boyunca dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Takımlar, özel yapım arazi araçlarıyla toplam 142 kilometrelik zorlu parkurda, hem arazi hem de zamana karşı yarıştı. Baja Apolyont 2018 Marmara Baja Kupası 2. Ayak Yarışları'nın SSV1 kategorisinde Ali Doğaner-Erkan Tekin ikilisi birinciliği elde ederken, Yağız Birinci-Armağan Özdemir ikilisi de ikinci oldu.Yarışların TH1.1 kategorisinde de Deniz Dağlı-Sibel Dağlı ikilisi şampiyonluk sevinci yaşadı. Murat Öztiryaki-Polat Emsen ikilisi de ikincilik kürsüsüne çıktı. Kenan Özsoy-Harun Deynek ikisinin birinci olduğu TH2.1 kategorisinde de Kenan Çarpışantürk-Harun Çarpışantürk ikinci oldu.Baja Apolyont 2018 Marmara Baja Kupası 2. Ayak Yarışları'nın özel etaplarında da büyük heyecan yaşandı. Nilüfer Belediyesi etabında Kenan Özsoy birincilik sevinci yaşarken, Otomak For Ranger etabında da Ahmet Ünlü-Selçuk Akkafa ikilisi şampiyon oldu. Vefat eden Bursalı otomobil sporları emekçisi Zafer Vatansever adına da seyirci özel etabı düzenlendi. İzleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşatan bu etabı, Ali Doğaner-Erkan Tekin ikilisi birincilikle tamamladı.Dereceye giren takımlara kupalarını, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı (NASK) Atakan Çorbacı ve Bursa Alternatif Sporlar Kulübü Başkanı (BASK) Ömer Burç birlikte verdi.Baja Apolyont 2018 Marmara Baja Kupası 2. Ayak Yarışları'na katılan bütün sporcuları, mücadelelerinden dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hayat, sporla daha güzel. Nilüfer Belediyesi olarak sporun bütün dallarının gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Toplumsal gelişmenin, en temel öğelerinin spor ve sanat olduğuna inanıyoruz" dedi. - BURSA