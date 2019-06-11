BAKA'dan 2019'da 3 yeni mali destek programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi', 'Sosyal Kalkınma' ve 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' alt başlıklarında 2019 Mali Destek Programları (MDP) için teklif çağrısına çıktı. Antalya, Isparta ve Burdur'da uygulanacak 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı ile ilgili detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı http://www.baka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilecek. Toplam 20 milyon TL bütçe ayrılan 3 alt başlıktaki programlar için başvurular internet üzerinden (KAYS) 23 Ağustos 2019 saat: 23.59'a kadar yapılabilecek. Yeni destek programı ile ilgili Isparta, Burdur ve Antalya'da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Isparta, Antalya ve Burdur'un sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdüren BAKA, başarılı projelere toplam 20 milyon TL tutarında desteğin kullandırılacağı 2019 yılı Mali Destek Programları'nı üç ana alt başlıkta ilgili konulardaki projelere açtı.

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BAKA'nın yeni mali destek programının ilk altbaşlığı; toplam 12 milyon TL bütçe ayrılan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Programın amacı; 'TR61 Düzey 2 Bölgesi'nde turizm faaliyetlerinin bölge geneline ve 12 aya yayılmasının sağlanması ve turizmde hedef kitlenin çeşitlendirilmesi' ile 'turizm altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgede turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve turizmden elde edilen gelirin arttırılması' olarak belirlendi. Önceliği, 'ekoturizm faaliyetlerine yönelik altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi' ile 'alternatif turizm faaliyetlerinin gelişmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi' olan ve '250 bin TL ile 2 milyon TL' arasında destek sağlayacak Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na valilikler, kaymakamlıklar, il ve bölge müdürlükleri, bakanlıklara bağlı entstitüler, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, turizm altyapı hizmet birlikleri, üniversite rektörlükleri, ticaret ve sanayi odaları, dernekler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı proje başvurusu yapabilecek.

MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

2019 yılı Mali Destek Programları'nın ikinci alt başlığı ise, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. 'Batı Akdeniz Bölgesi'nde yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, Batı Akdeniz'de ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yolu ile işgücü niteliğinin artırılmasını' hedefleyen program için 5 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu amaç doğrultusunda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın öncelikleri ise 'yenilikçi mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) iyileştirilmesi' ile 'mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin(engelliler, hükümlüler vb.) mesleki eğitime erişiminin sağlanması' olarak belirlendi.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na; kamu kurumlarının il, ilçe ve bölge müdürlüklüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları (ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri), büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri, il özel idareleri, üniversite rektörlükleri, ticaret ve/veya sanayi, esnaf sanatkar ve ziraat odaları, ticaret borsaları, organize sanayi bölgeleri ile serbest bölge müdürlükleri başvuruda bulunabilecek. Programda başarılı bulunan projeler de; bütçelerinin yüzde 90'ına kadar 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında destek alabilecek.

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın üçüncü alt başlığı ise; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve ayrılan toplam bütçe 3 milyon TL. Mali destek programının amacı; TR61 Düzey 2 Bölgesi'nde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sosyal içermenin bütüncül anlamda sağlanıp, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi olarak belirlendi. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nın önceliği ise, 'engellilerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, eski hükümlülerin, madde bağımlılarının ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması' oldu.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'na; valilikler, kaymakamlıklar, il ve bölge müdürlükleri, bakanlıklara bağlı entstitüler, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, dernek ve vakıflar ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın projeleri kabul edilecek. Yüzde 90 oranına kadar desteklenecek projelere 75 bin ile 300 bin TL arasında destek verilecek.

Kaynak: Bültenler