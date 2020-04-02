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BAKA, yeni tip koronavirüs ile mücadele ve dayanıklılık programı başlattı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon 570 bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

02.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:32
BAKA, yeni tip koronavirüs ile mücadele ve dayanıklılık programı başlattı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon 570 bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.
BAKA'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ülkedeki tüm kalkınma ajanslarının hastalıkla yapacağı yenilikçi çalışmalara destek vereceğini belirtmesi üzerine COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı başlatıldığı belirtildi.
Salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verilmesinin kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, kar amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşların bu kapsamda hazırlanacak projelerini 30 Nisan'a sunabilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, toplam bütçesi 6 milyon 570 bin lira olan programın başvurularının kalkınma ajansının resmi internet sitesinden yapılacağı vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BAKA, yeni tip koronavirüs ile mücadele ve dayanıklılık programı başlattı - Ekonomi

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