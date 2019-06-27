BAKAB'ın yeni başkanı Faruk Özlü oldu

Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Düzce
Belediye Başkanı Faruk Özlü
seçildi. Safranbolu
ilçesinde bir oteldeki kongrenin ardından yapılan oylamada, Özlü, birliğin yeni başkanı seçildi.
Meclis 1. Başkan Vekili Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
, 2. Başkan Vekili Gerede
Belediye Başkanı Mustafa Allar
oldu.
Encümen üyeliklerine Özlü, Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Köse, Devrek
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt
, Abana
Belediye Başkanı Yunus Akgül
, Taraklı
Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı
ve Bolu
Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı seçildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise Amasra
Belediye Başkanı Recai Çakır
, Gökçebey
Belediye Başkanı Vedat Öztürk
, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar
ve Karadeniz Ereğli Belediye
Meclis Üyesi Haluk Okur
seçildi.
Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere layık olacağını söyledi.
Yeni dönemde güzel işlere imza atacaklarını belirten Özlü, şunları kaydetti:
"Bakanlığım döneminde başlattığım coğrafi işaretli ürünlerin tescillenmesi çalışmasına büyük önem vereceğiz. Ülkemizde 2 bin 500'e yakın tescillenebilir ürün var. Bu ürünlerin içerisinde bölgemizde de yer alan ürünler var. Ben bakanlığı bırakırken tescilli ürünler 300 civarında idi, bu sayıyı artırmamız lazım. Birlik encümeni olarak bütçesi yetersiz üyelerimize destek verecek, bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artıracağız. Bunun dışında, başta bölgemizdeki turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar olmak üzere, bölgemiz açısından önem arz eden çalışmalara imza atacağız."
Kongreye, Karabük Vali Vekili Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih
Ürkmezer, Çaycuma
Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
, Araç
Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya
, Eskipazar
Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez
, Eflani
Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul
, Ovacık
Belediye Başkanı Yakup Narter
ve belediye meclis üyeleri katıldı.