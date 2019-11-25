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Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterde işlem yapan vatandaşlara kolaylık getirecek bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, "Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek." açıklamasında bulundu.

25.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:20

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda,noterde işlem yapacak vatandaşlara kolaylık getirecek bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını açıkladı.

Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartıyla ödenebileceğini belirten Gül, " Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacağız" dedi.

NOTERLİKLERDE YETKİ TANIMASI

Gül, bazı çekişmesiz yargı işlerinde, belirli sınırlar altındaki delil tespitlerinde noterliklere de yetki tanınmasını hedeflediklerine işaret etti.

Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını bildiren Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulmasının düşünüldüğünü kaydetti.

Abdulhamit Gül, aynı zamanda "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek

Abdulhamit Gül, Ekonomi, Güncel


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