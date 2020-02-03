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Bakan Akar: "76 rejim mensubu askeri etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre de 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

03.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:22Bakan Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre de 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve ilgili kurum temsilcileri ile Suriye sınırının sıfır noktasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile görüşüp bilgi aldı. Bakan Akar, rejimin ateşkesi sürekli ihlal ettiğini belirterek, "Soçi ve Astana'da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan süreç devam ediyor. Ancak her seferinde rejim tarafından bu ateşkesler bozulmuş, bu ateşkeslerin sürekliliği sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı.

Rejim tarafından gece saat 01.13'te ateş açıldığını kaydeden Bakan Akar, rejime gerekli karşılığın verildiğini söyledi. Akar, şunları kaydetti:

"Bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve teyit amaçlı saat 22.27'de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, önlemlere rağmen rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. - HATAY

Hulusi Akar, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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