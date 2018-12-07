07 Aralık 2018, 18:09
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Bakan Akar, ABD'li Jeffrey ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Bakan Akar, ABD

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti. Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat'ın doğusu, İdlib ve Menbiç'teki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hulusi Akar'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Bakan Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e, Türkiye'nin, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD'nin terör örgütü YPG/ PKK ile ilişkisini sonlandırması konusunda Türkiye'nin haklı beklentisi, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususlarının tekraren ifade edildiği belirtildi.

- Ankara Hulusi Akar,Amerika Birleşik Devletleri,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 18:09