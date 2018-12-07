Bakan Akar, ABD'li Jeffrey ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD
'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
'i makamında kabul etti. Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat'ın doğusu, İdlib
ve Menbiç'teki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Hulusi Akar'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada; Bakan Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e, Türkiye
'nin, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD'nin terör örgütü YPG/ PKK
ile ilişkisini sonlandırması konusunda Türkiye'nin haklı beklentisi, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususlarının tekraren ifade edildiği belirtildi.
- Ankara
Hulusi Akar,Amerika Birleşik Devletleri,Suriye
07 Aralık 2018 Cuma 18:09