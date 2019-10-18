Haberler » Güncel » Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18.10.2019 21:29Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı. Türkiye'nin ABD'den taahhütlerini yerine getirmesini beklediği ve DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığının devam ettiği kaydedildi. Ayrıca, Mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde;  PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtildi. Öte yandan, unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanacağı vurgulandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:30 Terör propagandasına tutuklama
22:21 - Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü
22:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti
22:13 Emine Erdoğan: "3 yılda 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitimi verilmesi hedefleniyor"
22:13 Şehit astsubay Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi kütüphanede yaşatılacak
22:10 Barış Pınarı Harekatı'na destek
22:04 Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması
18.10.2019 22:33:07