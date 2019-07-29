Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, terörle mücadele ve F-35 programına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den PKK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırmasını beklediğini vurguladı. Akar, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini ifade etti.

PKK/YPG'NİN GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Akar, görüşmede Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, Türkiye'nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu vurgulayarak, güvenli bölgede yer alan PKK/YPG'nin tüm silahlarının toplanması, PKK/YPG'nin güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıklanan sebeplerden ötürü, 30-40 kilometre derinliğinde olması, PKK/YPG'nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi ve güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak noktada buluşulamaması halinde Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağını ifade ettiği kaydedildi.

F-35 PROJESİNİN KENDİ YOLUNDA İLERLEMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Akar, F-35 programıyla ilgili olarak ise Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğunu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Akar, görüşmede ayrıca Esper'i Savunma Bakanlığı'nın onaylanması nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: DHA