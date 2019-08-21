Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki Bakan tarafından 'Güvenli Bölgenin' oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla 'Askeri Heyetlerin' en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Bakan Akar tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda 'Güvenli Bölgeye' ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.ASKERİ HEYETLER, TEKRAR ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKBu arada görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla 'Askeri Heyetlerin' en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.