26.06.2019 17:49
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar 'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika 'ya giden Bakan Akar'ın NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiği belirtilerek, " Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ,  F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.  Bakan Akar ayrıca, NATO Askeri Komite Başkanı Sir Stuart Peach ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
Belçika , Hulusi Akar , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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