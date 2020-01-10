Haberler » Güncel » Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

10.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:53Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Hulusi Akar, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  BEŞİKTAŞ'TA İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI- 3 (aktüel) - Haber
15:22  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1) - Haber
15:22  AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi - Haber
15:22  'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak - Haber
15:22  Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10.01.2020 15:32:52