27.06.2019 14:10
Haberler » Güncel » Haber

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat 'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye 'nin görüşleri de bir kez daha aktarıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
milli savunma bakanı , baka , ABD , suriye , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:24 Erzincan'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
16:24 AYDIN KUŞADASI'NDA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
16:23 Başkan Kılıç'tan Çubukspor'a sahip çıkma çağrısı
16:22 Nallıhan sanayi esnafı yaşanan sellerden mağdur
16:22 Canik Belediyesinden taziye çadırı uygulaması
16:22 Sanal alemin "tuzakları" panelde tartışıldı
16:22 Çatak Çayı'nda rafting keyfi - VAN