27.06.2019 14:11
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Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat 'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye 'nin görüşleri de bir kez daha aktarıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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