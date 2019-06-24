Bakan Akar, Akşener görüşmesi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'le görüştü.Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar'ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan
açıklamada bulunarak şunları kaydetti:" Türkiye
'nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400'lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması meselesi, Sayın Bakan bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi.