24.06.2019 17:32
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Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Bakan Akar, Akşener görüşmesiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Bakan Akar, Akşener görüşmesi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'le görüştü.
Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar'ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan açıklamada bulunarak şunları kaydetti:
" Türkiye 'nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400'lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye'nin çıkartılması meselesi, Sayın Bakan bu konuda Sayın Akşener'i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi.Bakan Akar, Akşener görüşmesi
Kaynak: İHA
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