Bakan Akar: Alçaklar, Kafamıza Tabanca Dayadılar

Kaynak: DHA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in darbe girişimine ilişkin eleştirileri üzerine "Saat 20.30'a kadar 'darbe' lafı yok, 15 Temmuz'da. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'Başımıza geçeceksin' dediler. Ben bunu reddettim" dedi.CHP Grup Başkan Vekili Özel, dün gece Meclis Genel Kurulu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak, Bakan Hulusi Akar'ı eleştirdi. Özel, "Bakanımız bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem üniformayı çıkardı, siyasileşti, bir siyasi partiye hem de istifa etmeksizin girdi bazı eleştirilere muhatap olacak" diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği yılın 2013 olduğunu öne süren CHP'li Özel, darbe girişimi üzerinden Bakan Akar'ı eleştirdi. Özel, ayrıca Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeyken yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etmesini de eleştirdi.BAKANDAN CEVAPCHP'li Özel'in eleştirilerine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Akar, yazar Nuri Pakdil'i ziyaretiyle ilgili "Ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben hırsıza, uğursuza gitmedim. Gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde, Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanı'mızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret etmek suç mu?" dedi.'BAŞIMIZA GEÇECEKSİN, DEDİLER; REDDETTİM'CHP Grup Başkan Vekili Özel'in, darbe girişimi üzerinden yaptığı eleştirilere de tepki gösteren Bakan Akar, "Saat 20.30'a kadar 'darbe' lafı yok, 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum ki yok böyle bir şey. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'Başımıza geçeceksin' dediler. Ben bunu reddettim. Kafanızda tabanca varken, 'Hayır' diyebilecek kaç kişi var? Arkadaşlar burada Sayın Özel'in söylediğinin hepsinin dikkatle dinliyorum. Benim sizden ricam, lütfen dosyalara bakın. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar. Bir sürü asker, tek başıma oturuyorum, o alçakların önünde. Önüme 2 sayfa çıkardılar. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler, imzalamadım. Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı" dedi. - Ankara