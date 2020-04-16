Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.
16.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:32
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler: Hulusi Akar, Almanya, Güncel