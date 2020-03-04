Bakan Akar: Amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyle ilgili, "Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın yapacağı görüşmenin hatırlatılması ve görüşmeyle ilgili beklentilerinin sorulması üzerine "Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Görüşlerimiz, önerilerimiz ve taleplerimiz en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından muhatabı Sayın Putin'e ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu konuda başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir. Bölgenin rahatı, huzuru, güvenliği, akan kanın durması, bölgeye bir an önce barışın gelmesi için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz, bir an önce orada huzurun sağlanması, üzerinde mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyor. Bizim dileğimiz, umudumuz, talebimiz her şeyin görüşmeler yoluyla çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm bulunması" diye konuştu.

'HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatıyla ilgili yöneltilen soruya da, "Faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Orada bir an önce huzurun, sükünun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik orada gerçekten kendisine verilen görevi büyük bir özveriyle, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi yerine getirmeye devam ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edecek ve sonuç gerçekleşecek. Temennimiz bu" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ'NİN RUSYA'DAN ÖZÜR TALEBİ

Bakan Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 27 Şubat'taki İdlib saldırısında Rusya'nın da işin içinde olduğu iddiası ve yarın Rusya'da yapılacak görüşmede bir tazminat ve özür talebi iletilmesini istemesiyle ilgili "Bunların hepsi kompleks, teknik konular. Sonuçlanması bakımından, neyin ne olduğunu anlamak bakımından bu konulardaki teknik çalışmalar devam ediyor. Bu hususta Cumhurbaşkanlığı makamı da yoğun çalışma içinde. Elde edilen bilgiler Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli çalışmayı, sonuçları aldıktan sonra gereğini yapacaktır" diye konuştu.