Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.
12.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN yetkilileriyle selamlaşmasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (1)
Etiketler : Hulusi Akar, Güncel
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