Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki heyet, ardından çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, ASELSAN'ın geliştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK'ya önemli katkılar sağladığını kaydederek teşekkür etti. Silahlı kuvvetler için yerli ve milli silah, araç, gereç ve mühimmatın önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Akar, savunma sanayiinde yapılacak akıllı çözümlerin sahada birçok problemi kökünden çözeceğini belirtti. Mehmetçiğin Türkiye'nin ve vatandaşların güvenliği için kendisine verilen görevleri başarıyla icra ettiğini ifade eden Bakan Akar, "Şu anda Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK'nın sözde yönetim kurulunda en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Orada Ruslarla, ABD'lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD'liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri bir takım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz on gün içinde 100'e yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 kilometre genişlik, 30 kilometre derinlikteki Barış Pınarı bölgesinde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde" ifadelerini kullandı.İdlib'de milyonlarca masum insanın zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını vurgulayan Bakan Akar, TSK olarak sadece askeri konularda değil, insani boyut konusuna da önem verdiklerini belirtti. Okulların, hastanelerin, pazar yerlerinin, fırınların rejim tarafından vurulduğunu, saldırılar sonucu Mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını hatırlatan Bakan Akar, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu 1 milyon 400 bin civarında masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi."ATEŞKES BOZULUR, SALDIRILAR DEVAM EDERSE ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ BU KONUDA TALİMATLI, HERKES HER AN HAZIR"Vatandaşların ve sınırların güvenliğinin sağlanmasının dışında göçün önlenmesi, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, insanlık dramının durdurulması için uluslararası hukuk ve anlaşmalara uygun şekilde faaliyetler sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da yapılan görüşme sonrasında ateşkesin imzalandığını, mutabakat çerçevesindeki faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "Bunu iyi okumak ve anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye'de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart'ta M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı, herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar" dedi.Belirtilen faaliyetlerin dışında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da da askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık görevleri yürüttüğünü hatırlatan Bakan Akar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) tanıdığı meşru hükümete başkaldıran, oradaki birliği ve bütünlüğü bozan gruba karşı eğitim iş birliği konusunda meşru hükümete danışmanlık yaptıklarını bildirdi."ARTIK TÜRKİYESİZ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ORTADOĞU, KAFKASLAR, DOĞU AKDENİZ, BALKANLAR, EGE'DE PROBLEM ÇÖZEMEZSİNİZ"TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası arenada özne olmuştur. Artık Türkiyesiz herhangi bir şekilde Ortadoğu, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Ege'de problem çözemezsiniz. Türkiyesiz herhangi bir çözüm yapılamaz. Yapılan çözümlerin kalıcılığı, geçerliliği yoktur, bunu herkesin anlaması lazım" dedi.Sahada ve masada çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Akar, "Hem asil milletimizin güvenliğini hem hudutlarımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da kardeşlerimizin, müttefiklerimizin de can güvenliği başta olmak üzere rahat ve huzur içinde yaşamalarına gayret gösteriyoruz. Hep konuşuluyor, bizim çevremizdeki bu istikrarsız ortam, oradaki terörist aktiviteleri bitmeden, bizim evimizde kendimizi güvende, rahat görmemizin imkan ve ihtimali yok" şeklinde konuştu.ORDUDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİYeni nesil korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ciddi tedbirler aldıklarını kaydederek, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ve asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Bakan Akar, "Karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler dilerim" ifadelerini kullandı.Değerlendirme sonrasında Bakan Akar, beraberindeki heyetle tesisleri gezerek faaliyetleri yerinde inceledi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, ASELSAN'a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Bakan Akar'ın araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine yeni tip 'korona virüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşması da dikkat çekti.(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA