Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2) - Güncel

Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.

12.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (2) Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)

Kaynak: AA

Etiketler : Hulusi Akar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz