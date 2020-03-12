Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti.
12.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ASELSAN'da detay görüntüleri ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. ASELSAN'ı ziyaret etti. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti (2)
Etiketler : Hulusi Akar, Güncel
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