Bakan Akar: 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.Suriye'deki harekatın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verdiğini belirten Bakan Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.