24.06.2019 15:06
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Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu

Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Bakan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk. Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer Genel Başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta bildiğiniz gibi ABD Savunma Bakanıyla NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız G20 çerçevesinde Amerika'nın Başkanı ile bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Çalışmamız bundan ibaret." - ANKARA
Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi , Hulusi Akar , Devlet Bahçeli , Politika

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