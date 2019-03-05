Bakan Akar: "Bizim Amacımız, Gayretimiz, Temel Yaklaşım Şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta...

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" dedi.Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirterek, gelinen seviyeyi göstermesi bakımından Mavi Vatan Tatbikatı'nın önemine dikkat çekti. Tatbikatta, 103 geminin yanı sıra 6 sahil güvenlik botu, 31 uçak ve 22 helikopterin görev yaptığını kaydeden Akar, kuvvetler arası sağlanan en üst koordinasyonun sahada bir kez daha gösterildiğini dile getirdi.Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz" dedi.Bununla ilgili üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirten Akar, "Deniz yetki alanları konusunda çalışmaların adil ve kalıcı çözümler oluşturacak şekilde devamından yanayız" diye konuştu."Akdeniz'de, Ege'de tüm çevremizde istikrardan ve işbirliğinden yanayız"Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz'in öneminin daha da arttığını kaydeden Akar, şunları ifade etti:"Bu konuda çalışanlar, konuşanlar, bir takım teşebbüslerde bulunanlar var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin varlığını giderek artırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz. Akdeniz'de, Ege'de tüm çevremizde istikrardan ve işbirliğinden yanayız. Gerginlik ve çatışmaların olmaması için, provokatif eylemlere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz."Olaylara iyi niyetle yaklaştıklarını kaydeden Akar, barış ve istikrar için her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını söyleyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ancak Türkiye'nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın, anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC'nın yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC'de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir."Telsizden tatbikata katılan unsurları kutlayan Akar, ardından helikopterle gemiden ayrıldı. - ANKARA