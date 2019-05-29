Bakan Akar: Bölgede girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın 'Pençe' harekatı kapsamında Yüksekova'ya gittiğini belirterek, "Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız; hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile birlikte Adana'da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. 'Pençe' harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akar, harekatın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla hava kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler" diye konuştu.

'ATAK HELİKOPTERLERİ, SİHA VE İHA'LAR DESTEKLİYOR'

'Pençe' harekatında şu ana kadar 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA'lar ile desteklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor, girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik, komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını bekliyoruz. Bu istikamette çalışıyoruz."

'AMAÇ, TERÖR TEHDİDİNİN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI'

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın 'Pençe' harekatıyla ilgili Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiğini belirterek, "Orada bu faaliyetle ilgili gerekli bilgiyi alıp, emirlerini vermektedir. 'Pençe' harekatı, bir taraftan planlandığı şekilde başarıyla devam ederken, aynı zamanda Kandil'de, Asos ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla da vurulmaya başlanmış ve vurulmaktadır. Mehmetçik bu çerçevede tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA