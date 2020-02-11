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Bakan Akar Brüksel'e gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

11.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:35Bakan Akar Brüksel'e gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihleri arasında 'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat tarihlerinde 'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki oturumların yanı sıra bazı ülkelerin Savunma Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: İHA

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