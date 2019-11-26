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Bakan Akar: "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

26.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:28Bakan Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi.

Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin S-400 ile ilgili sorusunu cevapladı. Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin olarak, "Tedarik bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, AK Parti, S 400, Politika

Kaynak: İHA

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