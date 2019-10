Bakan Akar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar mesajında "Barış Pınarı Harekatı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır" dedi.

Akar'ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, asil milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı, bayrağı, milli ve manevi değerleri uğruna bin bir fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyet'imizin 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Asil milletimiz; tarihimiz boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış, 1923'te "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi üzerine kurduğu Cumhuriyet'imizi "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak" azmiyle bugünlere taşımıştır. Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla Türkiye Cumhuriyetini geleceğe güvenle taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir. "

"Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır"

Bakan Akar mesajında Barış Pınarı Harekatının 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu azim ve kararlılıkla Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Harekat; ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesinin 51'inci Maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapılmıştır. Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatları; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle harekata katılan silah arkadaşlarımı kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Harekat sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakar silah arkadaşlarımız olmak üzere asker-sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, soracağız."

"GARANTÖR ÜLKE OLARAK ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE, KENDİ HAKLARIMIZI DA KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI DA KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

Akar mesajına şöyle devam etti:

"Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin 1kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve sivil-asker tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA