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Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35'lerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "S-400 tedariki nedeniyle F-35 programı dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara girmek zorunda kalacağız" dedi. Öte yandan, ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye karşı S-400 alımı nedeniyle yaptırım öngören tasarı onaylandı.

11.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak ic¸in doğal olarak başka arayış¸lara girmek zorunda kalacağız." dedi.

TASARI ONAYLANDI

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Yaptırım tasarısına 'Hayır' oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'ye karşı S-400 alımı nedeniyle yaptırım öngören tasarı onaylanmasıyla ilgili konuştu. Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Son dakika: ABD SenatosuSon dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri KomisyonuSon dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

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