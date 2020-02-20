Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk televizyonunda Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Esed Rejim Güçleri'nin İdlib 'e yönelik operasyonları Türkiye ile Rusya ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine neden olurken, Türkiye'nin ABD'den Patriot bataryası istediği iddia edildi. Bu iddialar sonrası açıklama yapan Hulusi Akar, Patriot iddialarını güçlendirecek açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN PATRİOT DESTEĞİ OLABİLİR"

Programda moderatörün "ABD'nin İdlib'de desteği nedir?" sorusu yanıt veren Akar, "İnsani felaketi önleme konusunda Türkiye'nin gayretlerini çok saygıdeğer buluyorlar. Bu konuda gerçekten desteklediklerini söylüyorlar. Biz de bunun sadece sözle olmasının yeterli olmadığını fiili olarak katkılarını sağlamaları gerektiğini söylüyoruz. Ateşkesin sağlanması bakımından da hem askeri bakımdan hem insani bakımdan üzerlerine düşen sorumluluk neyse katkıları olabilir. Askerlerin İdlib'de sahaya inmesi gibi bir şey değil. Daha önce hava savunma bataryalarını gönderdiler. Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de bu konuda yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir. Sayın NATO Genel Sekreterinin bu konuda açıklamaları var. 2011'de bu hadiseler ortaya çıktığında sadece Amerika'dan değil, Hollanda geldi Almanya geldi, Patriot bataryaları geldi. Daha sonra İtalyanlar geldi. SAMP/T'yi getirdiler. Şu anda İspanya Patriot desteğini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı, Çarşamba günü yayımladığı ve Ankara'da bulunan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den iki Patriot bataryası yerleştirmesini istediğini öne sürdü. Haberde, talebin geçen hafta içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye iletildiği ancak Washington yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği belirtildi. Yetkili, gelmesi halinde bataryaların Hatay'a yerleştirilmesi halinde, Türkiye'nin de İdlib'de Suriye ordusuna yönelik hedeflere karşı hava operasyonları düzenlemeye başlayabileceğini söyledi.