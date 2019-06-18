18.06.2019 13:58
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Bakan Akar'dan ABD'ye yanıt mektubu

Bakan Akar

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran tarihli mektubuna yanıt mektubu gönderdiği belirtilerek, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Politika

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