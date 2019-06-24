24.06.2019 17:57
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Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret (3)

Bakan Akar

CHP'YE ZİYARETMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP'YE ZİYARET
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu makamında ziyaret etti. Bakan Akar, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Akar, "Bugün bildiğiniz gibi savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanları ile görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanlarımızı bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hulusi Akar'ın açıklaması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu , Cumhuriyet Halk Partisi , Hulusi Akar , Güncel

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