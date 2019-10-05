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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz için başsağlığı mesajı yayımladı.

05.10.2019 08:40Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Er Erhan Gürbüz'ün, 4 Ekim'de hudut emniyet görevi icra ederken sivil bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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