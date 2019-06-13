Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret

Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Kanun teklifinde bir değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Hayır, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok." yanıtını verdi.
Akar, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'yle ilgili partilere bilgi vermek için Meclise geldi.AK Parti
TBMM Grup Başkanlığına geçen Akar, daha sonra CHP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu. Akar, burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
ile görüştü. Görüşmede, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
ile CHP Denizli
Milletvekili Haşim Teoman
Sancar da yer aldı.
Hulusi Akar'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
ile teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul
Milletvekili Şirin Ünal
eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Gerekli görüşmeleri yaptık, gerekli bilgileri verdik arkadaşlarımıza. Sorularını aldık." dedi.
"Kanun teklifinde bir değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusuna Akar, "Hayır, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok." cevabını verdi.
Buradan MHP
grubuna geçen Milli Savunma Bakanı Akar'ın, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay
ve Muhammed Levent Bülbül ile görüşmesi başladı.
Kaynak: AAAK Parti
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