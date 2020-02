Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib 'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı. İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye'nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını belirten Akar, İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini söyledi. Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlatarak, ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarını ifade etti. Bakan Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını ifade etti.Rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını kaydeden Akar, yaklaşık bir milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye'ye doğru yöneldiğini belirtti. Bu insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - BRÜKSEL