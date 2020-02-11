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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

11.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:47Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin 'deki saldırısında şehit düşen 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan,  Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz,  Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından şehitlerin fotoğraflarıyla paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2020'de İdlib'de, rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."



Hulusi Akar, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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