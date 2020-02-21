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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

21.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:40Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Hulusi Akar, başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



Hulusi Akar, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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