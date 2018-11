Bakan Akar'dan Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 12:10



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aklın ve bilimin rehberliğinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda yılmadan, yorulmadan yürüyen, vatan ve millet sevgisiyle dolu öğretmenlerimiz, evlatlarımızın FETÖ-PKK-PYD-YPG-DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından istismarının engellenmesinde ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutularak geleceğe hazırlanmasında çok önemli roller üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı alışının 90'ıncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak, irfan ordusunun fedakar mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenleri en içten duygularla kutladığını belirtti.Ülkenin, köklü tarihi, genç ve dinamik nüfusu, gelişen ekonomisi ve güçlü demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Akar, geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim, eğitim sisteminin ana ögelerinden birinin de öğretmenler olduğunu kaydetti.Yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Akar, şunları kaydetti:"Aklın ve bilimin rehberliğinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda yılmadan, yorulmadan yürüyen, vatan ve millet sevgisiyle dolu olan öğretmenlerimiz, evlatlarımızın FETÖ-PKK-PYD-YPG-DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından istismarının engellenmesinde ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutularak geleceğe hazırlanmasında çok önemli roller üstlenmektedir.Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir.' sözünden feyzalan fedakar öğretmenlerimizin, 15 Temmuz ihanetinden de dersler çıkarıp gençlerimizi 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller olarak yetiştireceklerine ve cehalete karşı yürüttükleri mücadeleye azimle devam edeceklerine yürekten inanıyorum."Akar, vatanın her köşesinde üstün sorumluluk anlayışıyla görev yapan öğretmenlerin yaktığı irfan meşalesiyle ülkenin geleceğinin çok daha aydınlık olacağını belirterek, öğretmenlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerini ifade etti.Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenler ile ülkenin bugünlere gelmesinde ve yetişmelerinde emeği geçen ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, minnet ve şükranla yad eden Akar, başta Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışanlar olmak üzere, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, başarı ve esenlikler diledi.