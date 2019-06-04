Bakan Akar'dan 'Pençe Harekatı' değerlendirmesi: Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacak



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı ile ilgili "Teröristlerin orada girilmedik inleri kalmayacak. Bu harekatın sonunda inşallah ülkemizi, milletimizi bu bölgedeki terör tehdidinden kurtaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Ramazan ayının son iftarını Hakkari Yüksekova'da sınırın sıfır noktasında, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki terör yuvalarına yönelik devam eden Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri olan 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görevli Mehmetçik ile yaptı. Burada askerlere hitap eden Bakan Akar, birliklerin faaliyetlerini birebir takip ettiklerini, Mehmetçiğin arazide şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarı gösterdiğini söyledi.

'TERÖRİSTLERİN GİRİLMEDİK İNLERİ KALMAYACAK'

Bakan Akar, zor arazi koşullarında Mehmetçiğin büyük bir mücadele verdiğini beirterek, "Azim ve kararlılıkla devam eden harekatta teröristlerin orada girilmedik inleri kalmayacak. Bu harekatın sonunda inşallah ülkemizi, milletimizi bu bölgedeki terör tehdidinden kurtaracağız. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Bakan Akar, 'Pençe Harekatı'nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bununla ilgili çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde sürüyor. Kara, Hava Kuvvetlerimizin asli görevi bu. Gece-gündüz demeden başta Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ve tüm sıralı komutanlar, subay, astsubayımız bu işle ilgilenmektedir" ifadelerini kullandı.

'GENERALLERİMİZ HAKKINDA KONUŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini general, subay, astsubay, uzman erbaş, er ayrımı olmaksızın bir bütün olarak diğer güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza vererek sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece-gündüz, dağ-tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."

'TERÖRİSTLERE AİT GİRİLMEYEN MAĞARA KALMAYACAK'

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Taktik Komuta Yeri'nde harekattaki son duruma ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Harekata ilişkin talimatlar veren Bakan Akar, arazideki tugay komutanları ile de görüştü, "Teröristlere ait girilmeyen mağara, girilmeyen in kalmayacak" talimatını verdi. Harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini yineleyen Bakan Akar, "Sizlerle gurur duyuyor, sizlerle övünüyoruz. Generallerimizin, tugay komutanlarımızın birlik ve beraberlik içinde Mehmetçik ile omuz omuza bu faaliyetleri başarıyla götürmesi hem TSK hem de asil Türk milleti için büyük bir gurur, övünç kaynağı. Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacak şekilde bu faaliyetleri tamamlayacağız. İnşallah bölgedeki en son mağaraya girip en son teröristi etkisiz hale getirerek ülkemizin rahatına, huzuruna bir katkı daha sağlayacağız. Yapılan bu faaliyetler de şanlı Türk ordusunun şanlı tarihine yeni bir sayfa ekleyecek."

PİLOTLA KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı'na destek sağlayan havadaki uçaklardan birinin pilotuyla da telsizden görüştü. Görev uçuşundaki pilota başarı dileyen Bakan Akar, "Yıldızlar arasında sizi görmenin güvenini, gururunu yaşıyoruz. Mehmetçik, varlığınızdan gururun yanı sıra güven de duyuyor. Böylece buradaki faaliyetlerini yüksek moral ve motivasyonla tavizsiz yerine getirmenin rahatını yaşıyor" dedi.X

BAYRAM NAMAZINI MEHMETÇİK İLE KILDI

Bakan Akar ve komutanlar, bayram namazını da Hakkari Derecik'teki 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı. Bayram namazının ardından Derecik ilçe merkezine inen Bakan Akar ve komutanlar, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Derecik Camii avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, çocuklara çikolata ikram etti. Daha sonra bir vatandaşın davetini kırmayan Bakan Akar ve komutanlar bir eve misafir oldu. Burada kurulan yer sofrasında vatandaşlarla kahvaltı yapan, onlarla sohbet eden Bakan Akar daha sonra 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki bayramlaşma törenine katıldı.

ERDOĞAN, TELEFONLA MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada telefonla Pençe Harekatı'na katılan Mehmetçiğin bayramını kutladı. İstanbul Büyük Çamlıca Camii'de vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı'na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı'nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim'den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmekçik ile tek tek bayramlaştı.

ANKARA,

Kaynak: DHA