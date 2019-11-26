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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin 'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.



Hulusi Akar, Ankara, S 400, Politika

Kaynak: DHA

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