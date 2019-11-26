Haberler » Politika » Bakan Akar'dan S-400 açıklaması Planlandığı şekilde devam ediyor - Haber

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması Planlandığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:44Bakan Akar'dan S-400 açıklaması Planlandığı şekilde devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin 'da dün gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, "Her şey normal. Bu tedarik biliyorsunuz bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni farklı bir şey yok. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her şey planlandığı gibi, planlanan faaliyetler devam ediyor. Farklı, beklenmeyen herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.



Hulusi Akar, Ankara, S 400, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:36 AK Parti'li Gündoğdu, Karabağ'dan Minsk'e Seslendi: "Karabağ, Azerbaycan'ın toprağıdır"
13:32 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
13:24 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.
13:22 Erdoğan: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek
13:20 MHP Lideri Bahçeli: "Yaşananlar bana göre kumpastan ziyade projedir"
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 13:44:12