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Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

21.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:20Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.

Şehidin ailesine büyük bir miras bıraktığını belirten Bakan Akar, "Bu milletin bağrından çıkan bu ülkenin silahlı kuvvetleri gece gündüz demeden yağmur çamur demeden elinden geldiğince hem yurt içinde hem yurt dışında ülkemizin 83 milyon güvenliği için ve özgür rahat inancını düşüncesini yaşamak için gerçekten büyük bir kahramanlıkla ve fedakarlıkla görevimizi sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi yanı başımızda İdlib'de maalesef orada çok sıkıntılı durumlar var, Hem ülkemizi tehdit ediyor hem orada on binlerce yüz binlerce masum hayatı tehdit ediliyor. Bizler bir taraftan ülkemizi milletimiz rahatını huzurunu sağlamaya çalışırken diğer taraftan tarihimize kültürümüze yanaşır şekilde oradaki mağdur ve mazlum insanları korumak ve kurtarmak için gerçekten elimizden geleni gösterdik göstermeye devam ediyoruz. Bu mücadele de Ali Emre'de orada büyük kahramanlıkla ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken şahadet mertebesine ulaştı. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)


Ali Emre, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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