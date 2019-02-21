Bakan Akar'dan Şehit Ailesine Ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afrin'de mevzi değişikliği sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Erzurum'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM