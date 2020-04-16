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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi, Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş Fatih Durhan için taziye mesajı yayımladı.

16.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:27
Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi, Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş Fatih Durhan için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden Bakan Akar'ın başsağlığı mesajı yayımlandı. Şehit olan askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak kuzeyi, Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakurk, Irak, Güncel
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